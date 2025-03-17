啟德綠色運輸加站 輕軌設計成本大減

採中運量高架天橋 按乘客調節車卡數 早前運輸及物流局將啟德智慧綠色集體運輸系統的文件提交到區議會討論，運輸及物流局局長表示，該系統採用中運量、高架天橋的輕軌設計，與傳統的重鐵相比成本可節省近四成。另外，局長指的士車隊會按錶收費，但司機及乘客可協定額外預約費。

運輸及物流局局長陳美寶昨在電台表示，啟德智慧綠色集體運輸系統將採用中運量、高架天橋的輕軌設計，連接啟德郵輪碼頭、啟德體育園及啟德港鐵站等6個主要站點；而承景街站亦同時設有該鐵路系統的車廠，車站數目會由5個增至6個。她亦表示，系統將利用新型輕軌技術，並可因應不同時段的乘客數量，調節車卡數量或出行次數，另外與傳統的重鐵相比，可節省近四成成本，可為市民及旅客提供更靈活、更具成本效益的交通服務。

街上截的士車隊會按錶收費 陳又指，當局目標在今年下半年進行招標，爭取明年對標書進行研究分析後，盡快將標書審批發出，令工程盡快展開。至於東九龍綠色智慧集體運輸系統，她指，該系統也採用輕軌鐵路，在山坡地帶穿插具一定靈活性及彈性，她又提到當局近期收到30份相關意見書，同樣目標在明年加快進行招標工作。

對於日前的士車隊進行啟動禮，5支車隊將於本月底陸續投入服務，有市民關心收費問題。她表示，若市民於街上截車會按錶收費，而車隊的士則可額外訂立預約費，或按乘客行程協定包車費用，但需司機及乘客雙方協定。

被問到措施會否對非車隊之的士司機不公平，她認為是「市場定價」，車隊能多樣化滿足市民需要。她又指的士車隊需大量投資，也需要讓他們財政上可持續，不擔心車隊定價太低，產生不良競爭。她稱的士車隊制度是令業界改革創新的契機，期望車隊以市民出行需要為依歸、使用科技、改善的士形象。

研用出租車法例規管網約車 至於網約車平台的規管問題，她指或可研究利用規管出租車平台的法規，對網約車平台進行規管，以及對法例中現時的類別進行覆檢，令點對點服務或部分特別出行服務更加全面。她指要讓現有的點對點服務，和網約平台服務結合，認為兩者發展可以並存，「有競爭才有進步」。