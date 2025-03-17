兩幢三無廈聯管 每戶基本月費百餘元

【本報訊】為協助舊樓及三無大廈管理樓宇安全，政府正就「聯廈聯管」試驗計劃諮詢區議會。市建局行政總監韋志成昨在網誌中指出，市建局夥拍香港房屋經理學會在九龍城「小區復修」先導計劃範圍內試行「聯廈聯管」，吸引15間公司入標競投「聯廈聯管」服務合約。4幢單幢式舊樓業主同意參加「聯廈聯管」計劃，其中兩幢大廈龍威大廈和幗蘋樓，去年議決通過共同委聘一間物業管理公司，並分別在去年11月和今年1月起為住戶提供服務，最終中標的物管公司，每戶每月的「基本服務」費用大約只需百餘元。

標書分兩大類供業主選擇 韋志成指市建局團隊向物業管理業界、專業團隊及法律顧問諮詢意見後，編制一套「聯廈聯管」的標書範本，將物業管理服務分為「基本服務」和「選擇性服務」兩大類，供業主和物業管理公司使用。讓參與的業主能按實際需要，以「用者自付」原則獲取相應服務，令業主每月要繳交的「基本服務」費用，相較於傳統將兩類服務綑綁一起的合約便宜，而且在執行上亦更具彈性。

市建局試行「聯廈聯管」時，要求入標者需就參與計劃樓宇提供每個單位的「劃一報價」，即每戶每月的「基本服務」費用均需要相同，方便所有業主有同一標準以評選不同物管公司的報價。團隊又採取「聯合招標、獨立合約」形式，讓參與「聯廈聯管」的樓宇，能以自己的法團名義各自出標及與物管公司簽署服務合約，一旦個別樓宇管理水平出現問題或與物管公司發生糾紛時，便可避免影響其他參與「聯廈聯管」計劃的樓宇的服務，又或需要一同承擔的合約責任。