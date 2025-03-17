安老院推自立支援 減約束自理力重喚

被綁感不適失尊嚴 訂復康運動如廁訓練 在安老院舍之中，部分「難搞」的長者會被「綁」，尤其是容易跌倒、患腦退化的長者，預防他們跌倒、自殘等。不過，這種「約束」除了令長者機能漸差，更損害他們的尊嚴及精神健康。業界建議引入「自立支援」概念，提倡不約束及要飲水等的「3不、4要」，與長者及家人因應需要商討減少約束的做法，並加入物理治療等訓練，令長者逐步回復自理能力。有院舍近年試行後發現，跌倒的長者數量減少，更有多名長者能「自立」。業界稱現有近100間院舍參與，目標今年內增至300間。

現時曾因患病或意外入醫院臥床的長者，一旦轉送至安老院舍。他們大多會被維持在出院前的照顧模式，包括必要約束措施，例如要求長者穿上約束衣或綁約束帶等，避免有神志不清的長者自行落床而跌倒受傷，或長者因不適而拔走維生儀器，甚至自殘，亦方便前線照顧人員的工作。不過，被約束的長者不僅會感到不適，長期約束亦會令他們漸失自理能力、失去尊嚴及幸福感，甚至喪失生存的希望。

日本近年提出「自立支援」概念，提倡安老院不只護理長者，亦要因應長者個別需要，制訂專屬的復康方案，期間要減少長者被約束、臥床和使用尿布，以及推動長者要飲1.5公升的水、均衡進食補充營養促進新陳代謝、做運動和排便，亦要轉介不同的專業治療，例如物理治療師會訓練長者下肢以提升肌力及平衡力；護士及護理員則訓練長者如廁，協助他們增強自理能力。

實施一年 22長者可步行 獲社會福利署「院舍券」資助的頤和園護老中心（九龍）去年正式推行自立支援，目前有120位長者住院，逾90%需要中度至高度照顧。院長魏振青分享，實施一年間已有22名長者由臥床或需坐輪椅，經訓練後能步行。他提到，院舍前線員工會在照顧期間發掘合適的長者，了解其需要及意願，再經全院上下商討支援方案及獲得長者家人的認同，才應用在長者身上。

魏續指推行自立支援時，舍內的護理員、復康治療人員、護士及營養師等逾10人均要「落水」跟進參與長者，但指會先「用盡」現有資源推行，重點在於改變人員的照顧思維，在日常工作流程稍作調整配合。他另指，其院舍長者跌倒的個案宗數由2022年的65宗，去年大減72%至僅18宗，認為情況反映新措施的成效。

草擬約章 冀300院舍參與 銀創基金會正草擬《安老業減約束約章》，目標是有300間院舍參與，共同推動在院舍及社區實踐「自立支援」。主席陳靜如透露至今已有近100間院舍承諾簽署。本周六（22日）將舉行減約束啟動禮，邀請全港安老業界員工及管理層等超過120人參與，包括體驗被約束、包尿片，期望能令同業將心比己，改善院舍長者生活質素。