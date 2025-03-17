醫健：藥到病除：慢性疲勞綜合症成因複雜

慢性疲勞綜合症是一種以長期極度疲憊為主要特徵的慢性疾病。患者即使充足休息，疲勞感也無法緩解，並可能伴隨記憶力下降、注意力不集中、肌肉或關節疼痛等症狀，嚴重影響日常生活和工作能力。這些症狀通常持續至少六個月，並且不能用其他健康問題解釋。

易與抑鬱混淆 難及時確診 目前，慢性疲勞綜合症的具體成因尚未完全明確，但研究表明，可能與多種因素有關。常見誘因包括病毒感染、免疫系統異常、賀爾蒙失衡以及長期心理壓力。一些研究還發現，遺傳因素也可能增加患病風險。由於這種疾病的成因複雜，且症狀與抑鬱症、甲狀腺疾病等其他疾病相似，診斷通常需要通過排除法進行，這使得患者往往難以及時確診。

慢性疲勞綜合症目前沒有特效療法，但症狀可以通過多種方式得到緩解。調整生活方式是最基本的措施，包括規律作息、健康飲食和適量運動。儘管運動可能加重某些患者的疲勞感，但低強度的活動（如散步或瑜伽）已被證明對部分患者有幫助。此外，心理治療（如認知行為療法）可以改善患者的情緒狀態，幫助他們更好地應對壓力和疾病帶來的挑戰。在必要的情況下，醫生可能會建議使用藥物來緩解疼痛、改善睡眠或治療伴隨的焦慮和抑鬱症狀。

家人和朋友的支持對患者的康復至關重要。由於慢性疲勞綜合症並非外顯的疾病，患者的困難往往容易被忽視或誤解。耐心的溝通和情感支持不僅能減輕患者的心理壓力，還能幫助他們更積極地面對治療。

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