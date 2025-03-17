強制舉報虐兒 逾6成受訪家長不清楚條例

【本報訊】《強制舉報虐待兒童條例》倒數生效日期不足一年，香港中華基督教青年會以問卷方式，了解家長對保護兒童及強制舉報條例之認知程度，發現三分之二家長對條例內容不清楚，另外近80%受訪家長曾因管教子女的問題而出現情緒波動，當中近30%甚至曾經情緒失控，惟過半家長未有尋求協助；調查亦發現近30%家長認為適當體罰能改變子女的行為，超過40%家長則認為管教子女時或會不小心觸犯虐兒相關條例，最希望學習親子溝通及管教技巧以應對問題。

YMCA於去年7月至11月以問卷形式訪問了2,539名育有未成年子女的家長，訪問家長對保護兒童及「強制舉報條例」的認知，以及親子溝通和管教情況。結果發現家長對構成虐兒的行為未有充分認知，例如38%家長不知道「將年幼的孩子獨留在家/處所內」，以及54%家長不知道「讓其有機會私自接觸藥物」等均有機會觸犯虐待兒童的相關條例，甚至有19%家長認為「用物件擊打」不觸犯虐兒相關條例。

近3成認同體罰有助管教 在管教子女方面，90%受訪家長於過往3個月，曾因管教子女的問題而感到「勞氣」，當中77%家長曾因管教子女的問題而出現情緒波動，29%甚至曾經出現情緒失控。而儘管超過70%受訪家長在成長期間，曾經歷或目睹對虐兒施以肢體暴力或冷暴力的行為，幸大部分受訪者都未有將行為延續至自己的下一代，惟亦有小部分會以辱罵（15%）、冷暴力行為例如刻意對子女表現冷漠和不顧（10%），同時仍有27%家長認為適當體罰能改變子女行為。

YMCA協調幹事施文欣表示，虐兒個案的成因複雜，但無論從甚麼角度去理解，都不應該以肢體暴力或冷暴力，令兒童出現生理或心理傷害。家長應先照顧好自己的情緒和心理需要，從多角度看待事物和理解子女感受，避免以打罵或忽視方式回應子女，才能有效的雙向溝通。