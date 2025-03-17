SEN家庭 近半遇不友善對待 公眾態度應要改

嘆社會接納困難重重 勿奇異目光嘲笑孩童 照顧特殊教育需要兒童存在不少困難及壓力。有機構昨公布調查發現，有46.7%家長稱曾因SEN子女的行為而遭受不友善對待，例如投以奇異目光及嘲笑等；面對難堪情況有64.4%家長會立即帶子女離開現場；有72.7%家長表示擔心SEN孩子外出時闖禍。機構建議公眾遇上小朋友引人注目的行為時，可以先給予時間家長處理，甚或可主動詢問是否需要幫忙。

香港基督教女青年會於去年9月至10月訪問了520名育有特殊教育需要孩子的家長，以及619名公眾人士。調查結果發現在家長問卷方面，46.7%家長稱曾因SEN子女的行為而遭受不友善對待，有43.1%被投以奇異目光、31.7%子女被嘲、28.7%被指罵等。

調查指以上不友善對待有26.9%來自孩子的同學、22.5%來自途人、15.6%來自親戚、14%來自其他家長以至餐廳侍應。這些情況較常發生的地方，分別26.7%在公共交通工具、23.8%在學校、21.5%在街上和21%在社區設施。

面對難堪 近7成家長帶子女離開 面對難堪情況，調查指64.4%家長會立即帶子女離開現場；37.7%嘗試向他人解釋子女情況；25.7%家長選擇不作出任何反應。

不過，85%受訪者認為，要公眾接納SEN子女很困難；更有72.7%受訪家長表示，擔心SEN孩子外出時闖禍。調查亦指71%家長不介意別人知道子女有SEN、60%期望他人知道後能改善態度；又或當子女做一些看來奇怪的行為時，52.9%希望旁人能給予空間、44.6%希望展示善意、42.5%希望避免過分注視等。

至於公眾人士，調查指有83%受訪者表示，會懷疑這些兒童是否有SEN；但在個別行為而言，他們傾向把騷擾行為歸因於兒童頑皮或家長管教問題，奇怪或重複行為才會聯想與SEN有關。有85.6%受訪公眾傾向願意了解SEN的知識，惟社會大眾接納SEN學童仍然困難。

照顧有專注力失調過度活躍症（ADHD）及自閉症譜系障礙的家長表示，兒子曾經在社區中心因情緒問題大哭，安撫期間有旁觀者在責罵兒子令情況變差，她亦曾聽過其他家長表示，有旁觀者斥責他們「未教好就不要帶出街」，令他們放棄向旁人解釋。

市民忌刻意注視宜主動詢問幫忙 機構指，本港SEN兒童人數持續增加，建議公眾遇上小朋友引人注目的行為時，可以先給予時間家長處理，毋須刻意注視；甚或可以主動詢問家長是否需要幫忙，都有助緩解當刻的氣氛。

相關機構亦指，家長日常亦應多與SEN兒童作日常生活訓練，減少他們對公眾場合的未知與擔憂，有助控制情緒。