疑出口水流不暢通 下游污染嚴重

【本報訊】啟德河下游的污染情況嚴重，有區議員認為可能與河道出口水流循環不暢有關；亦有區議員反映居民投訴河水傳出臭味，指政府要揪出污染源之外，亦要頻密清理啟德河垃圾，以確保生物多樣性，並防止環境惡化。

九龍城區議員關浩洋表示，同一條啟德河，中、上游部分的環境生態較為良好，然而流經啟德私人屋苑的下游部分水質並不穩定，河水不時變得混濁，泛起油污、垃圾及死魚等，情況以啟德河出海口尤甚，故環保署、屋宇署等部門均有着手研究。

促增巡查 每周清理河道 他認為蜿蜒流經慈雲山、黃大仙和新蒲崗的啟德河，水流去到啟德發展區的下游變得微弱，加上河道出口剛好是舊機場跑道和防波堤包圍的半封閉水域，水流循環不暢，難以沖走或稀釋污染物，他指當局雖有派員清理，但隔不了多久又故態復萌。

另一區議員林博亦指啟德河下游情況不理想，且不時收到河水傳出臭味的投訴。他表示，鑑於社區人士的關注，去年10月多個部門曾聯同區議會實地視察，當時屋宇署便不排除有樓宇污水渠錯駁；環保署則猜測或涉及食肆廢油、或地盤施放過多蚊油有關。

林博認為政府要揪出污染源之餘，亦至少每星期一次巡查和清理河道，並倣效食環署發出蚊患指數的做法，公開啟德河水質監察數據，事關會有市民不理政府勸喻，在啟德河進行垂釣等近水活動。