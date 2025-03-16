窺淫偷拍成風 香江性罪之都

世風日下，道德淪亡。早前天水圍有兩男一女學生在停車場平台上演「活春宮」，外界仍在震驚之際，前晚又有女性疑在食肆洗手間遭偷拍。本港早在2021年已修訂俗稱「窺淫罪」的刑事罪行條例，但類似案件依然層出不窮，加上各類性罪行都見上升，令人慨嘆，香港儼然性罪之都。

事發於本月14日晚上8時許，一名東網女讀者與友人於佐敦文英街一間餐廳用餐，讀者其後在女廁如廁，解手期間碰跌一個不明物體，拾起檢視後大吃一驚，懷疑為攝錄器，遂透過網購平台圖像搜索，果然尋獲同款產品。她暗中通知友人商討對策，其後步出店外報案。餐廳一名男職員見狀鬼祟尾隨，遇到執法人員即驚惶失措拔足逃跑，最終被截停帶返店內調查。當局以涉嫌「窺淫」拘捕一名40歲男子，並在其手機內發現控制攝錄器的軟件及大量女性私密影片，不排除已作案兩個月，暫未知受害人數目。

餐廳老闆對此大呼無奈，表示該男子為新聘請，擔心生意受影響。上述情況細思極恐，女性食客上廁所也可能遭偷拍，不法之徒藉職場之便犯案，令本已陷入寒冬的飲食業雪上加霜。事實上，偷拍裙底春、高炒偷拍女性走光、窺淫等案件無日無之，尤其在港鐵或商場最為多見，事敗被捕者只是冰山一角。網上甚至有群組讓好此道者將偷拍影片或相片公諸同好，有些網站以此收錢謀利，堪稱沒有最賤格，只有更賤格。

可以看見，立法會早在2021年已三讀通過修訂《刑事罪行條例草案》，並在同年10月生效。修例後訂立四大罪案類別，包括訂立窺淫罪，以處理在有合理私隱期望的情況下作出的偷窺或偷拍行為、訂立非法拍攝或觀察私密部位罪，處理包括影裙底和高炒拍攝胸部的行為、發布干犯窺淫罪或非法拍攝或觀察私密部位罪所得的私密影像，以及未經同意下發布或威脅發布私密影像。截至2024年，執法部門接獲2,080宗相關案件，拘捕1,390人。儘管入罪率由80%至100%，算是相當高，但實際上真正作出檢控的案件只有675宗，相對接獲的報案數字，檢控比率只佔約三成。若不提高檢控率及予以重判，恐怕對好此道者的阻嚇力相當不足，犯罪情況不可能減少。

與此同時，本港的性罪行亦按年上升，非禮案去年有1,185宗，微升2%；強姦案有77宗，較前年增加10宗。而社署去年公布的「性暴力個案中央資料系統」統計報告顯示，2023年新呈報性暴力個案747宗，按年回升。更不堪的是，兒童遭性侵的數字，僅去年上半年就達到前年全年的70%。加上AI盛行，「深偽（Deepfake）色情」大行其道，若說滿城盡是性罪案，也沒有誇張。

不管怎麼說，女性和兒童不應受到性暴力對待，任何窺淫偷拍、強姦非禮、語言或網絡性騷擾都應該嚴厲打擊。試想想，一個連食飯也不能令人放心的城市，試問還怎麼可以自詡為法治之區、美食天堂和旅遊城市？