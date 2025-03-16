笑看天下：四面玲瓏 揮斥方遒

俄烏戰爭停火建議，盲嘅都睇到「控球在腳」嘅俄羅斯總統普京四面玲瓏，成為主導。普京近日表示，原則上同意與烏克蘭臨時停火30日的建議，但有很多細節問題仍要討論。他要求消除烏克蘭危機根源，以及了解2,000多公里長戰線的停火監督細節，同時質疑停火讓烏軍得以喘息。俄軍得勢，又點會輕易饒過烏軍？

普京同意停火，表面上看似特朗普施壓，實際上是烏克蘭前線失利，俄軍已完全控制庫爾斯克州，烏軍連撤退也無門，只有選擇投降或死亡。烏克蘭在如此惡劣形勢下，戲子總統澤連斯基仍死雞撐飯蓋，說甚麼「普京只是掩飾其準備拒絕停火的真實立場」！阿哥，生死關頭仲廢噏無謂，烏國人民真係睇見都無名火起三千丈！

講真，特朗普雖然狂妄，也只有對住加拿大、格陵蘭、巴拿馬才聲大夾惡，對住北韓領袖金正恩，還不是客客氣氣，侵侵日前在白宮見記者，便說有計劃與金正恩重建關係，無他嘅，皆因「北韓為擁核國，有很多核武」！而俄羅斯更是核彈頭數量最多嘅國家，侵侵豈會唔畀幾分面？是以在俄烏停火議和問題上，侵侵對普京依然充滿和氣，譬如形容普京的說法「非常有前景」。

克里姆林宮發言人佩斯科夫表示，與美方發展關係並捍衞俄方利益，是普京向俄羅斯駐美大使達爾奇耶夫下達的任務。而美國俄烏問題特使凱洛格，先後缺席美俄和美烏在沙特阿拉伯舉行的高級別會談，有指係普京覺得凱洛格立場太親烏克蘭，是前美國將領，不是俄羅斯要找的人選。看官，咪睇侵侵經常聲大夾惡，一遇上強硬對手便是另一副嘴臉，連特使都被普京奚落，說不要就未能參與談判。俄烏停火，還看普京揮斥方遒，指點江山！