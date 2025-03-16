撥亂反正：黃絲翻生 亂港反中

接連有中學內地交流團發生事故，首先是一間傳統名校的高中公社科杭州交流團有學生死亡。雖然局方和校方均已澄清事故與交流行程無關，亦不見死者家屬有投訴，但仍然引起不少市民關注。許多家長群組謠言滿天飛，肆意抹黑校方、教育局和內地，但是部分內容一看便知不合情理。有人要求取消強制內地交流；有所謂的「前教師」網民借機攻擊內地交流團的安排和成效，批評整個公社科為「洗腦」教育等。

隨後，多個前往韶關、黃山等地的中學交流團，先後爆出集體食物中毒疑雲，令有關討論進一步發酵，彷彿學生一踏入內地便是危機處處，隨時身心受損。然而在另一邊廂，每周都有成千上萬的香港家長北上各地吃喝玩樂，對於出訪不時爆發傳染病的日本更是樂此不疲。兩地部門調查後指出，暫無證據顯示部分港生的屙嘔問題與交流團的膳食有關，可能只是個別事件或出發前已染病，但部分人就是不願相信。

上述情況令人想起黑暴時期的網絡假新聞，將自殺變他殺、意外變陰謀、冇死人變死人、冇爆眼變爆眼，以至無故指控有人被失蹤、被強姦等等。冇證冇據但就是有人深信不疑，甚或明知是假也要四處瘋傳，只求亂港反中，製造恐慌。

公社科是為了取代被指鼓勵港青反抗叛逆、違法達義的通識科而設，內地交流團更一直被攬炒派視為十惡不赦，再加上政府因財赤而取消每人每年2,500元的學生津貼、因應學童減少加緊「殺校」影響教師生計，皆令沉寂多時的一眾黃絲、「黃師」有機會翻生作亂。特區政府必須嚴陣以待，一方面加強監管及支援有關學校和交流活動，一方面加強澄清打假工作，將惡意煽惑造謠者繩之以法！