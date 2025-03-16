自成一家：為何不想成為美國人

特朗普上任後到處點火，多次揚言要讓加拿大成為美國的第51州，以及佔領丹麥自治領地格陵蘭。從功利的角度來看，加拿大、格陵蘭成為美國的一部分，對它們來說並不一定是壞事，可以形成更大的經濟體，提升本國競爭力，還能夠受到美國軍事保護，增加對外部威脅的防禦能力。但加格兩地民眾對於被美國吞併一事完全不感興趣，反對比率遠遠大於支持比率。

在加拿大，民眾近來紛紛表現出一股前所未有的愛國情懷。至於格陵蘭，支持漸進式從丹麥獨立的在野民主黨，剛剛在議會選舉中勝出，不過格陵蘭人也沒有表現出想成為美國人的迹象，民調顯示85%的格陵蘭民眾不希望成為美國的一部分。

這個現象，其實非常符合哲學家殷海光所說的人生四個層次。按照殷氏的說法，人類的發展是由物理層逐漸上升，慢慢發展，最終達至價值層，追求真善美、理想、道德。西方心理學家馬斯洛的需求層次理論，則將人類的需求分為五個層次，當中除了生存、安全需求，最後也是尊嚴需求，以達至人格的自我實現。

特朗普若好聲好氣向加格民眾動之以利益，其吞併主張或有可能獲得部分人支持，但特氏態度傲慢，甚至聲稱不排除動用武力迫使格陵蘭接受美國統治，完全無視別國人民的尊嚴，自然激發起他們強烈反感的情緖。即使有些人是特朗普粉絲，也不想成為美國的一部分。

過去幾年一直有一批戀殖的港獨分子，不時舉起殖民旗幟，一廂情願地希望重回英國殖民統治。這些人自以為在英國統治下可自由生活擁有民主，卻沒有想到這是永久淪為二等公民，徹底失去個人尊嚴。相比加格民眾，這些港人應該覺得臉紅。