筆下風雲：有錢反華 冇錢收檔

美國總統特朗普主打新政之一，乃係削減聯邦政府開支，當中尤以在民主黨執政時期被器重的美國國際開發署（USAID），削支幅度最大，九成「對外援助」被取消，大量員工被遣散。儘管聯邦法院早前下令，被凍結的資金必須解凍讓USAID重新運作，但有關命令被最高法院推翻。結果，大家即時見到一些遠在香港的NGO解散，例如融樂會。

這股解散潮亦蔓延到英國。由通緝犯羅冠聰牽頭成立的在英港人組織「香港協會」，近日向英國公司註冊處申請取消註冊並解散。羅冠聰聲稱，協會面對資源和組織營運問題，無法再靠成員義務協助來運作。而最主要原因是英國政府不再向港人組織撥款，導致不少團體面臨財困。

「香港協會」過去除了收英國政府錢，有沒有收取美國資金，大家不妨自行判斷。但該組織在USAID停擺後隨即收檔，當中有沒有關聯，想也想得到。至於英國政府，一直緊跟美國行事，何況英國自己也莫財，多個地方政府相繼破產，沒有餘錢豢養這些反華棋子，並不令人意外。

由此可見，有錢反華，冇錢收檔，已成這些反華組織的正常操作，該類組織及發起人收受利益行事，已是明擺着的事。一旦斷糧，這些人也就不再公然反華了。骨氣是甚麼？核爆也不割席？政治理念壓倒一切？民主人權至上？說出來，人唔笑狗都吠。

隨着東升西降，美國、英國以至整個歐洲的經濟愈來愈差，國力一年比一年衰退，這些打着人權幌子的反華組織，遲早失去水喉逐個玩完。棋子紛紛失業，失去利用價值，他們在外國的下場將會如何，不言而喻。自作孽不可活，烏克蘭也可被美國拋棄，試問羅冠聰之流還能風騷多久？