強詞有理：疏不間親

特朗普急於促成俄烏停戰，許多人認為美國要收縮戰線，跟中國決戰，甚至想聯俄制華。是耶？非耶？不妨聽聽俄羅斯外交部長拉夫羅夫怎麼說，他日前在接受美國主持人訪問時明確指出，目前的情況和冷戰時期完全不同，俄中兩國長期友好互信的關係達到前所未有的水平，並且得到兩國人民的支持。美國人非常清楚這一點，那就是俄方永遠不會違背與中方在法律和政治層面達成的承諾。他並認為，中國人從不急躁，目光長遠，這是一種民族性，俄羅斯人非常尊重這一點。

這番話顯然不是外交語言，而是由衷之言。作為見慣風浪的資深外交家，拉夫羅夫看問題比任何人更透徹，誰是敵人誰是朋友，俄羅斯人心中有數，不會輕易被老美忽悠。毫無疑問，特氏確實想收縮戰線，也確實想聯俄制華，但只能是一廂情願，不可能成為事實。正所謂疏不間親，當今的中俄關係是全面戰略協作夥伴關係，不管從甚麼角度看，都比美俄關係緊密得多，老美挑撥離間終究是枉費心機。

誠如拉夫羅夫所說，俄羅斯和美國不同，俄羅斯政府認真對待並遵守協議。老美一向視國際協議如無物，合則用，不合則棄，尤其特朗普更是退群成癮，沒有任何誠信可言。2014年俄羅斯與美西方達成《明斯克協議》時已被欺騙過一次，豈能不吸取教訓。

退一萬步說，即使特朗普真的想改善美俄關係，俄羅斯也沒有必要疏遠中國。畢竟中俄關係不僅着眼於目前，而且着眼於未來，保持長期穩定發展符合雙方利益。反觀美國政府每隔幾年就換一次，往往是後任否定前任，新官不理舊帳，今天特朗普對俄國示好，說不定下屆輪到民主黨上台，一切又推倒重來，純屬瞎折騰。

當年尼克遜政府聯華制蘇，確實有戰略眼光，而今天的美國政客大多不學無術，既沒有這種智慧，也沒有這種眼光。他們千方百計遏制中國，自己力不從心，便糾集盟友一起上，盟友也不濟，又想拉攏俄羅斯，簡直是異想天開。正如有分析指出，就算美國完成力量收縮，對抗中國的可能性也幾乎為零。道理很簡單，美國集北約30多個成員國以及日韓等國之力尚且無法擊敗俄羅斯，又如何遏制經濟體量比俄羅斯大十幾倍的中國？中國人從不急躁，目光長遠，不僅是一種民族性，更是一種優良傳統，美國人差得遠。