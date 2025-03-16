龍吟虎嘯：把特朗普懟得夠嗆

從現狀來看，美國總統特朗普要通過俄烏停戰，來推動其改變全球戰略、「讓美國再次偉大」的計劃，沒有那麼容易，而且阻力重重，何時完成更難確定，弄不好還會泡湯。

這場仗，就像特朗普第一次當總統時和中國打貿易戰，以為美國很快會贏，結果陷入泥沼，拖之甚久，打來打去美國在貿易上輸得更多一樣。特朗普一開始非常輕敵，吹出牛皮，結果敗得很難看；好在他臉皮甚厚，指東說西一通，就混過去了。然而，他今次一點兒都不吸取教訓，自視還是甚高。

其實，特朗普面對的俄烏停戰問題，比和中國打貿易戰複雜得多，「各利益相關國」的情況複雜得多，但他以為只要自己一開腔，對俄羅斯說，你若不停火，我就大力支持烏克蘭；對烏克蘭說，你若不停火，我就對你停止軍援，俄羅斯與烏克蘭就會乖乖尊其意，且要十分感謝其救他們於戰火之中也。特朗普完全是以「救世主」自居，要俄烏感恩戴德也。

這時的歐洲，也完全不在特朗普眼裏，他討厭拜登挑唆起這場戰爭，討厭拜登布局歐盟、北約參與這場戰爭，讓他們在這場根本不該打的戰爭中獲取利益，讓美國難以脫身，讓美國花了很多很多的錢……在特朗普眼裏，歐盟這幫被拜登拉攏玩弄的壞傢伙，根本沒資格參與俄烏停戰大計。若讓他們參與，只會壞了自己的大事，損害美國利益。不過，特朗普知道這班壞傢伙很難纏，最好對他們「先下手為強」，大幅加關稅，大幅加軍費開支以獲美國保護，否則美國「北約退群」，看北極熊怎麼收拾你們！

特朗普以為這樣一震嚇，歐盟就會腿軟，不敢再攙和美俄談判，知趣而退也。不料，兔子急了也咬人，歐盟非要「攙和」不可，非要繼續大力支持烏克蘭打下去不可，還揚言要派兵參戰，揚言今後要派「維和部隊」，「要重新武裝歐洲」，「獨立自主保衞歐洲」，猛懟特朗普也。