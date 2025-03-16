坦言集：中國失着？

現時國際形勢看來是由特朗普主導，迫使烏克蘭停戰是最令人注目的變化。一是特朗普對俄羅斯讓步，接受俄國的條件，明顯是要拉攏俄羅斯，目的為聯俄抗中。二是疏離歐盟，用加軍費和關稅，從歐盟身上取利。背後的假設是歐盟無力抗美，只能最終聽命，從盟國降為附庸。俄羅斯一如蘇聯，且大不如蘇聯，無力也無心擴張，俄烏停戰，俄只會回頭埋首國內建設。歐洲無戰事，特朗普便可專心對付中國。

特朗普沒法把持的是中東局勢，因為以色列只考慮猶太人利益，不聽從美國，反而利用美國國內政治的猶太人勢力主導美國的有關政策。特朗普怕的是中東大戰，故此軍援經援以色列，讓其在加薩與黎巴嫩戰後，趁敍利亞政變，抑制中東的反以勢力，讓以色列在美國和西方支持下，擴大所佔領土，以軍力壓制中東各國，特別是伊朗。但特朗普不欲以伊大戰，因此迫使伊朗重開核談判，企圖在伊朗弱勢下迫使其簽城下之盟，解除核武研發，沒法像北韓那樣以核威懾來自保，以至援助巴勒斯坦。特朗普仍然是用武力恐嚇伊朗談判，但不如烏克蘭那樣，可以壓制烏克蘭的方法促使以色列讓步，而是強壓伊朗，使之向以色列讓步。

中東局勢本是以色列與伊朗對峙，俄羅斯只是應巴沙爾‧阿薩德政權要求，守衞敍利亞原政府的領土，以及俄國在當地的海空軍事基地，介入有限。中國則只見於人道援助，沒有在其他政治與軍事領域積極參與。在美國支持下，以色列差不多打敗伊朗。即使敍利亞變天，俄羅斯也無力干預來抗拒美以的進侵，中東大勢便可依美以的要求來重塑，特朗普也可放心逼迫伊朗，把中東威脅終結，也便是把中俄從中東排斥出去。

可是，中俄伊三國海軍此時聯合演習，顯示三國的政治團結與軍事合作，中俄都沒有針對美以的直接批評。其後三國外交部副部長會議斥責大國霸凌，漸有對立的傾向。似乎中俄對美以進一步壓迫伊朗感到不安，開始要有所行動。本來中俄與伊朗有長期經濟合作的協議，但中國一直未敢認真啟動，畏懼美國的制裁。但若伊朗像敍利亞那樣崩潰，中東盡入美以之手，海灣諸國也會不敢疏離美國，國際大局裏，中俄將陷於更大劣勢。形勢逼人，中俄不能坐視，可中俄有何方法、能力逆轉中東局勢呢？