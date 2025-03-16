東九龍違例駕駛 兩司機就逮

【本報訊】昨日凌晨，東九龍警員在區內展開打擊「酒後駕駛」、「販運危險藥物」、「停牌期間駕駛」、「駕駛時沒有第三者保險」、「管有攻擊性武器」及「擅自取用交通工具」及相關違例駕駛事項的行動。行動中，警員共拘捕兩名司機，並向一名司機發出口頭警告。

分涉酒駕販毒 其中，警員在宏照道近啟祥道發現一輛私家車搖擺不定，懷疑該輛私家車的司機酒後駕駛，遂上前截查。經初步調查後，該名姓黃（35歲）本地男司機未能通過酒精呼氣測試，涉嫌「酒後駕駛」被捕。他其後獲准保釋候查，須於4月下旬報到。

另外，昨日凌晨約2時40分，警員沿太子道東巡邏期間，發現一輛形迹可疑輕型貨車，遂在彩虹道將其截停搜查，並在該輛貨車車內儲物箱，搜出共116包共重約90克的懷疑可卡因及一支鐵錘，檢獲的毒品市值共約8萬元。

經初步調查後，警員發現該輛貨車的司機為一名被通緝人士，遂以涉嫌「販運危險藥物」、「停牌期間駕駛」、「駕駛時沒有第三者保險」、「管有攻擊性武器」及「擅自取用交通工具」，拘捕該名姓張（30歲）本地男司機，並把他帶走調查。