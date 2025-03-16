七旬翁260萬元積蓄遭掏光 銀行職員胞兄落網

游說開戶套密碼落手 一年內螞蟻搬家轉走 今年2月中，執法部門接獲銀行職員報案，指一名七旬男客戶的戶口內，約有260萬存款疑被轉走。警員經調查後，於上周四及上周五（13及14日）拘捕一名銀行職員及其胞兄。初步調查顯示，涉案銀行職員於前年疑向受害人聲稱可開設網上理財戶口進行投資，在套取對方銀行資料後，花近一年掏空受害人帳戶內的積蓄，並把騙款轉入親友戶口，直至受害人兒子察覺戶口有異，始令事件東窗事發。

子揭父戶口有異 查詢揭案 上月中旬，有本地銀行職員向執法部門報案，指有職員懷疑於2023年取得一名79歲本地退休人士的信任後，游說對方開設網上理財戶口進行投資，並乘機獲取對方的用戶帳號和密碼。他其後用了近一年時間，把受害人的積蓄多次轉往其親戚朋友的戶口，涉款超過260萬元；過程中，有人更懷疑利用胞兄的戶口，清洗超過100萬元騙款。受害人兒子近日發現涉事戶口有異，遂向銀行查詢，隨之揭發事件。

執法部門經銀行協助及調查後，於上周四及上周五採取行動，分別於大埔區及深水埗區，拘捕該名姓李（29歲）銀行職員及其33歲兄長，涉嫌「以欺騙手段取得財產」及「洗黑錢」。行動中，警員檢獲兩部手機、多張提款卡及支票簿等。兩名被捕人士已被扣留調查。

執法部門表示，「以欺騙手段取得財產」及「洗黑錢」均為嚴重罪行，一經定罪，最高可分別被判處10年和14年監禁，市民切勿以身試法。該部門呼籲市民多關心長者，留意他們最近使用銀行服務的習慣有否改變，例如突然開立網上帳戶，或突然增加使用網上理財或電子轉帳，因為種種情況均可能是他們受騙的表徵。另外，市民切勿向他人透露網上銀行的帳戶資料，包括銀行職員。截至目前調查所得，相信今次只是個別事件，市民如有任何懷疑，可致電與執法部門聯絡。