搗劏房淫竇 拘2泰籍女

【本報訊】大埔區執法部門早前根據線報及經調查後，於上周五（14日）下午約3時，在區內展開打擊非法賣淫行動。警員在大埔廣福道及上水新功街兩個唐樓劏房單位，共拘捕兩名泰國籍女子（29及34歲），涉嫌「違反逗留條件」。同時，警員於該兩個單位內，檢獲包括避孕套及毛巾等證物。