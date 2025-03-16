地盤冒3米火舌 工人射水撲熄

【本報訊】近日網上流傳一段地盤火警影片，據報事發於上周五（14日）上午約10時，西營盤高街一建築地盤高層位置起火，冒出3米高火舌，數名工人在場，其中一人手持水喉射水灌救，其他人則撥沙救火。期間，有附近居民見狀驚呼「火燭呀！」「Fire」。據了解，初步相信工人已自行把火勢撲熄。