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地盤冒3米火舌 工人射水撲熄
有工人持水喉射水撲救。
【本報訊】近日網上流傳一段地盤火警影片，據報事發於上周五（14日）上午約10時，西營盤高街一建築地盤高層位置起火，冒出3米高火舌，數名工人在場，其中一人手持水喉射水灌救，其他人則撥沙救火。期間，有附近居民見狀驚呼「火燭呀！」「Fire」。據了解，初步相信工人已自行把火勢撲熄。
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