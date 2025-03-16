東呼即應：追少年索 「地契」 大叔踩場仆倒失威

【本報訊】政府除了發展文創產業，亦致力推動香港成為國際體育盛事之都，雖然雄心壯志，但不如由小事做起，增加社區體育及康樂設施。《東呼即應》近日發現網上流傳片段，觀塘曉明街遊樂場出現一場「爭場風波」，一名大叔踩場，向踢波少年索租場紙，追逐之間失足跌倒，掀起網民熱議。

欲搶手機未果 相關片段顯示，一群少年正在遊樂場租場踢球，豈料遇到一名黃衣大叔踩場，要求少年出示「地契」。而當一名紅衣少年用手機展示租場紙時，大叔卻想伸手搶手機，怎料搶奪未果，他又想抓住另一名黃衣少年，結果身手不及年輕人，自己反而失足跌倒。正所謂「條路自己揀，趴街唔好喊」。

該大叔跌倒後在地上趴了十幾秒才緩慢起身，可見這一下跌得不輕，同時亦被現場圍觀的少年取笑。另一段片段則顯示，該大叔在起身後並未離去，似乎仍心有不甘想追上那名黃衣少年，但追了兩步又發現確實追不上，才悻悻離去。

這些爭場事件時有發生，相關部門是否應該設立保障機制，讓踢球人士檢查有沒有租場紙呢？或者用原始方法，直接在場地門口豎立告示板，讓已預約人士放租場紙做告示便可以減少爭執。