東呼即應：人少市場細支援不濟 港動漫業無以為繼

東呼即應揭問題 本地人才轉投國際 內地動畫電影《哪吒之魔童鬧海》爆紅，相關產品賣斷市。《東呼即應》訪問業界，探討香港動漫業發展，以及政府對行業支援等問題。有動畫導演指，本地有很多動畫業人才，但因缺乏市場而轉投國際市場。加上因播放場地少，很難吸引更多觀眾，即使參加政府的「動畫支援計劃」，獲資金製作動畫短片後，卻沒有持續播映，亦無相關產品、漫畫作為宣傳，令動畫角色無法「入腦」。專家分析，與內地相比，香港人口少市場較小，經營IP（知識產權）角色產業相對困難和吃虧，建議政府委派創投公司，負責挑選潛力高的動畫公司，撥款才能有效。

產業呈斷層 角色難入腦 崔氏兄弟在動畫行業打滾多年，曾推出不少動畫廣告及動畫MV等作品，去年亦有動畫短片參與政府文創產業發展處贊助「明日動畫」計劃，在法國參展與不同世界各地動畫同業交流。Haze指香港有很多動畫業人才，甚至香港養不起他們，故轉投國際市場，現在不少日本動畫公司聘用的海外「原畫師」及「動畫師」就是香港人。Long則指，本港亦不乏知名IP，如「麥兜」以前每年都有新作品推出，但現在正逐漸消失，原因可能涉及可持續問題，例如產業出現斷層，或原本觀眾接受度開始轉變，事實上，經營中大部分成本都要放在後續支援。

三位90後動畫導演亦憑藉原創動畫曾獲得政府資助。玖貳肆工作室始創人羅絡熙表示，他們的動畫曾在太古城戲院或在大館嘗試放映，但很難讓人專程前往觀看；即使自行舉辦小型放映會，但作用有限。羅續指，日本的動畫之所以出名也是靠IP，作品通常是以劇集形式播出，連帶各種周邊產品，才能做到家喻戶曉。而香港的資助通常都是一次性，導致製作動畫之後難有後續令觀眾對IP有深刻印象。

另一創始人胡孝宗則指，觀眾通常在網絡或一些串流平台看動畫，但一些本地作品則很難接觸到大眾。現時最缺乏的是對IP的宣傳，一套動畫並不是簡單放完就算，需要持續產出，而這方面就需要較多的資助。創始人梁俊達也稱，目前的資金支援主要放在動畫製作，但實際上舉辦更多放映會也需要相應的資金，他指如果戲院在每場《哪吒2》之前播一套香港動畫，也算幫了香港動畫。

倡設機制評估增資助效率 百家塔政策研究中心經濟研究總監徐家健認為，香港市場相對較小，經營IP面臨挑戰。政府在資助動畫項目時，應建立有效機制評估資助成效，借鑑創投公司的項目篩選方式，提高資助效率。他指出，香港動漫產業需要時間發展，政府應支持有潛力的項目，同時注重培育本地市場，結合內地市場優勢，打造受香港人喜愛且能吸引內地遊客的IP。