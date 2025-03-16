香港協會獲英國資助減 營運趨艱 羅冠聰撤註冊
【本報綜合報道】遭國安處懸紅通緝的前香港眾志常委羅冠聰，流亡英國後成立了移英港人組織「香港協會」（The Hong Kong Umbrella Community, HKUC），並申請英國政府資助，惟近年英國政府陸續削減對相關組織的資助，羅本月初向英國公司註冊處申請取消該會註冊，擬解散這個自2021年成立的組織。
羅冠聰向媒體表示，由於資源和組織營運問題而決定解散協會，該會成立初期是希望以舉辦文化和社區活動為主，但很多核心成員來到英國後各有各發展，令依靠成員義務幫手的組織模式再難運行。
最快兩個月內解散
「香港協會」於2021年底成立，以「社區利益公司」（Community Interest Company，CIC）形式在英國註冊。不過，英國公司註冊處官網顯示，協會董事羅冠聰及王惠芬已於本月初提交撤銷註冊申請，無人反對的話，該會將於兩個月內正式解散。
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