七欖月底移師體育園 議員憂配套未如人願

旅巴無司機泊到生銹 客量增更缺人手 政府力谷盛事經濟，旅遊發展局於本月大力推廣「盛匯超級三月」，以一連串文化及體育盛事活動吸引旅客，月底舉行的七人欖球賽更首度移師啟德體育園舉行，旅遊界議員姚柏良指七欖銷情理想，但留意到不少旅客仍是預訂港島區的酒店，未有明顯轉移至九龍區，相信對新場地不熟悉。旅遊界人士則指，有旅行社正與啟德體育園研究有否一些產品類似「半自由行」的模式，可吸引大灣區內居民訪港，不過，本港旅遊巴司機仍極度短缺，3、4月很多活動需要大量旅遊巴接載乘客，由於司機人手十分緊張，還有不少旅遊巴停泊在俗稱「巴士墳場」內，無法提供服務。

籲旅遊元素整合 達聯乘效應 姚柏良昨日出席一個電台節目談到本月的旅遊情況，他認為月底的國際七人欖球賽可以帶動旅遊和消費，不過，旅客對新場地仍不熟悉，他留意到不少旅客仍是預訂港島區的酒店，未有明顯轉移至九龍區。對於「一簽多行」可能擴展至更多內地城市，他認為若落實對本港旅遊業有正面作用，業界需思考怎樣把各項旅遊元素如啟德體育園、大熊貓等產生聯乘效應，盡量拉動業界或不同的持份者。

不過，業界亦面對人手問題，早前業界代表與政府官員交流時表示培養人才方面希望當局可以加大力度，業界期望跟政府一起構思多些方案，吸引新血入行。

業界促把握內地免簽吸過境客 香港旅遊促進會總幹事崔定邦亦指，內地已向多個地區實施單向或雙向免簽，外國遊客可通過香港的高鐵或其他航班前往廣東、貴州等，業界宜把握機會，讓旅客除了轉機之外，也會停一停香港，即使停一晚也好。但本港旅遊巴司機人手不足仍是痛點。

批發及零售界議員邵家輝則指，今年1月零售銷售跌幅較去年11月及12月有所收窄，料受惠於農曆新年的消費活動，本月零售數據則有待觀望。他又指周末，本地停車場有充足空間可容納來港車輛，期望加快推動「粵車南下」料可吸引高消費旅客來港。