不屈壯志迎接驕陽 44兒童青少獲表揚

嘉許禮分享 走出自卑立志做社工發亮 截至去年12月底，本港共有788名兒童及青少年受社署署長監護。社署及東華三院合辦「壯志驕陽嘉許禮」，昨日向44名接受監護的兒童及青少年頒發獎項，以表揚他們過去一年在學術、操行、體藝及服務方面的卓越表現。當中有得獎者曾因父母離異而一度陷入低谷，後來在兒童之家及宿舍成長中受多位社工影響，走出自卑立志成為社工，並勉勵青少年人生最重要找到盼望。

約有200名受社署署長監護或正接受東華三院住宿服務的兒童和青少年出席嘉許禮，當中有22人獲最佳成就獎、22人獲最佳進步獎。獲最佳成就獎的19歲阿鈦，因父母離異，約3歲時便入住宿舍，他憶述讀小學時爸爸有定期探望，給他印象爸爸是「不斷畀禮物、好慈祥」，但升中後再無出現，在人生中經歷了失去愛，他曾質疑自己是否值得被愛，亦感到自卑。他指剛入住宿舍時很害怕社工，直言兒時經常做錯事、會說謊，因此每次見社工會感到焦慮和失眠，但後來明白社工的嚴厲，源於對他有期望。

靠音樂信仰 對人生充滿期盼 他坦言人生的轉捩點由接觸信仰開始，他中一開始玩結他和唱歌，但當時「無咩自信」，後來一位宿舍職員主動找他「夾歌」，並得到認同。他在教會感到被包容和愛，失眠更不治而愈，直言「搵到嗰種平安」；他亦明白到人的價值不是由能力決定，開始對人生充滿期盼，形容當刻感到「成個世界掉轉咗」。去年中學畢業後，阿鈦便修讀社會工作學士學位課程；亦去做義工，探訪特殊學校和泰國偏遠地區。他亦參與為監護兒童而設的青年成長治療小組，逐漸走出原生家庭的陰霾。

另一得獎者是12歲的中一生阿臣，在他6至7歲時爸爸離世後，媽媽情緒不穩無法照顧他，導致阿臣在小學有一年半輟學，故入住東華三院住宿服務，並重新上學。他指小學成績很差，後來經社工循循善誘，明白讀書令到將來可「搵份好工」，故每周規劃學習時間，盡力考好試。阿臣現時就讀中一，校內考獲全班第二名，他亦是學校羽毛球隊的成員。

社署署長杜永恒讚揚得獎者堅毅不屈的精神，面對困難亦不退縮，努力為自己打拚美好的將來，是其他兒童及青少年的良好榜樣。他又勉勵出席者要保持積極向上的態度，勇敢追夢。