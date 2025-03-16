醫健：伶牙俐齒：港大牙醫學院榮獲世界第二

新一輪權威世界大學學科QS排名剛剛出爐，香港大學很多學科排名都有所提升，香港大學牙醫學院更位列所有學科之冠，世界排名第二，比上年上升一位。近年來，牙科學科頭五名排名不外乎幾大學院之爭，當中美國密歇根大學、荷蘭ACTA學院、英國帝王學院、瑞典Karolinska學院和香港大學競爭激烈，各有所長。

改革課程 引入AI新科技 自QS排名至2015年公布以來，港大牙科排名世界頭三甲次數最多，11年來總共達9次，冠絕世界其他牙科學院，當中研究成就指標「文章引用指數」（citation index） 更常是世界之首。

事實上，根據史丹福大學發表的研究指標，港大牙醫學院約三分之一的教授位列世界頭2%科研學者，可見香港牙科在學術上對世界牙醫發展有很大貢獻。

除研究的成就以外，港大牙醫學院更加重視培訓本科生和專科醫生。6年本科課程當中有4年臨床培訓，讓學生有足夠臨床實戰經驗。學院亦積極改革課程，未來將會加入更多前端科技元素如人工智能（AI）和三維打印的應用，讓牙醫學生能更早掌握這些業界剛應用的新技術。專科醫生培訓上，絕大部分香港專科牙醫都曾於港大牙醫學院接受一定年期的訓練。

此外，院校亦培訓不少海外專科牙醫，亦有很多是外國政府派來香港接受高端專科碩士課程，讀完後回國服務。多年來，學院培訓超過逾百名海外專科牙科醫生，有不少已經成為當地牙科醫院部門主管甚至大學院長。香港牙科業界正面對不同的考驗和挑戰。展望將來，牙醫學院會盡力回應市民和業界需要，繼續提供最優質牙科教育和科研，進一步鞏固在全球牙科的領導地位。

香港大學牙醫學院副院長（校友及對外事務）

梁耀殷教授