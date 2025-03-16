流感兇狠 4日殺16重症患者

【本報訊】流感活躍程度持續下跌，高峰期或近尾聲！衞生防護中心日前公布本港最新流感情況，指出流感活躍程度於今年第10周（本月2日至8日）進一步下降。實驗室收集9,462個呼吸道樣本中，有347個帶有甲或乙型流感，約佔整體3.67%，低於前一周5.53%，亦低於基線水平的4.94%。

流感活躍度呈下降 不過第11周的4日就已錄得16宗流感重症，16名患者全部病逝。中心回覆本報查詢時強調，雖然數據顯示本地流感活躍程度繼續下降，但情況或會出現反覆，中心將於未來一至兩周評估今季流感季節是否已經完結。

中心於本月2日至8日期間，接獲的定點普通科門診呈報流感樣病例，平均每千宗診症有6.2宗，低於前一周7.2宗。不過定點私家醫生診所呈報的流感個案，每千宗約有44.3宗，高於前一周的37.9宗。學校及院舍爆發個案方面，今年第10周有11宗個案，共有47人受影響，低於前一周的18宗個案、影響96人。中心實驗室收集的帶流感病毒樣本中，有73%為甲型（H1）流感、5%為甲型（H3）流感，亦有23%為乙型流感。

中心指出，以每一萬人口計，整體公立醫院於第10周的流感入院率為0.2，低於前一周的0.33，亦低於基線水平的0.27，屬於低強度水平。不過，第10周仍有32宗成人流感重症個案，其中有21名患者不幸病逝，亦有一名已接種疫苗的8歲男童染上乙型流感併發心肌炎的重症個案。