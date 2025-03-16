25%小學生面臨精神健康挑戰

【本報訊】本港學生壓力沉重，精神健康諮詢委員會公布一項研究，指有25%的小學生及超過15%的中學生正面臨精神健康挑戰。委員會主席兼行政會議成員林正財昨回應指，一定比例的小學至大學學生都面對精神健康挑戰，情況令人擔心。政府於前年推出以學校為本的「三層應急機制」，識別有自殺風險的中學生，計劃將延長至今年年底。林正財就表示，委員會正制訂適用於不同年齡層的「二級三層精神健康機制」，相信三層應急機制可融入恒常機制中，目前正與不同決策局檢討，期望能在今年內完成。

倡各行業均可參與相關培訓 林指出，90%精神病於患者21歲之前發展而成，強調要聚焦、將資源放在青少年，並呼籲在學校建立「醫、教、社」協作平台，以提供更全面的支援。若能做好青少年的精神健康預防工作，可有效減輕成年人未來的精神負擔，降低醫療成本。他續指，根據以往經驗，涉及精神健康的個案，轉介失效的機會相對高，以往計劃的成功比例只有約三成。他建議，各行業都可參與精神健康培訓，助人自助，亦希望當局思考如何要做好不同機構之間的協作，結合不同服務，讓服務流程做得更順暢。

另外，政府有意將公營醫療門診部分檢查項目由免費改為按項收費。林正財指，公院收費改革並非為解決財政問題，而是希望將資源精準撥給有需要的基層市民，讓患者不會因財政壓力而未能接受服務，同時減少浪費。他相信當局會按不同需要，訂立收費模式，以達共付概念。