狂風起勁吊船空中猛揈 工人身陷險境

地盤疑趕進度監管甩漏 消防到場拯救 本港3月天氣變幻莫測，與冷鋒相關東北季候風昨日逐漸移近本港，天文台昨日午間先後發出強雷雨來襲、可能有冰雹的預測，下午3時更發出今年首個黃色暴雨警告信號，期間多區狂風雷暴大作，天水圍更成重災區，天水圍天瑞邨瑞龍樓外牆有吊船被強風吹得左搖右擺，失控晃盪，消防接報後穩定吊船，工人平安獲救。同區一間體育館則在大雨下化身「水舞間」，天花漏水。有工會怒轟地盤管理人員失職，在天文台已發出惡劣天氣警告時仍不作應變，罔顧工人安危，認為政府及相關持份者需深入調查，業界亦檢討，防止類似事件再發生。

昨午黃色暴雨警告信號生效期間，執法部門接獲多個報案，指一艘吊船在天水圍天瑞邨瑞龍樓，在狂風暴雨中失控飄盪，吊船上有工人被困叫救命求助。消防接報趕至，迅速在大廈高層單位向外協助穩定吊船，然後將穿上救生設備的工人自外牆外救出，工人沒有受傷，毋須送院。

遇黃雨 體育館變水舞間 網上有不少片段攝得當時情況，涉事吊船在暴雨狂風下，雖有多條鋼纜繫着，卻恍如遊樂場內的「飛船」、「海盜船」般搖晃，目擊者無不替船上工人的安全感到憂心，亦有不少網民關注監工為何在惡劣天氣下仍要求工人在吊船工作。

同區一個體育館更於黃雨期間淪為「水舞間」。網上片段顯示，天水圍體育館假天花漏水，在場職員要用膠桶裝水。據悉，漏水範圍約兩米乘一米，職員在停雨後在場善後清理。

吹冧攤位喇叭架傷學生 另外，有政黨於將軍澳舉辦「大灣區咖啡青年節」，有逾百人到場。不過活動期間受強風吹襲，幾個攤位被吹倒，現場未有人受傷，而場外就有一名中學生被跌下的喇叭架擊傷肩膊，送院治理後確認並無大礙。

香港建造業總工會強烈關注吊船在惡劣天氣下工作遇險一事，指天文台早於中午1時左右已發出惡劣天氣警告，質疑管理人員為何在惡劣天氣下仍讓工友「上船」，直斥是工地管理的嚴重失誤。

工會又質疑，事件反映了地盤缺乏惡劣天氣下的應變安排，安全管理人員亦未有進行合理風險評估，質問管理人員「是否因為趕工，鋌而走險，漠不關心工人死活，才導致今次事故？」

工會認為，有關的發展商、業主或政府部門，有必要就事件深入調查，檢討整項安全監管是否有人失職，並檢視相關安全機制是否有效運作，而業界亦有責任進行檢討。工會強調，今次事件反映業界已遺忘了2017年颱風「天鴿」襲港時，土瓜灣出現的「流星錘」事件，造成多戶受損一事，促業界檢討、確保「吊吊揈」事件不再發生。