綠置居麗玥苑錄首宗撻訂

【本報訊】本港樓市低迷，近日再有居屋買家撻訂。根據房委會長沙灣麗玥苑成交紀錄冊，本月12日，屋苑錄得首宗撻訂個案，撤銷買賣協議的單位售價約178萬元，是C座高層單位。由於項目是綠置居，買家以綠表購買只需付5%訂金，今次撻訂損失約8.9萬元。同麗玥苑一齊推售的單位還有鑽石山啟鑽苑重售單位，近期亦有兩宗撻訂個案。

屬C座高層細單位 麗玥苑於去年9月19日開始供攪珠中籤者揀樓，全部單位在28天銷售期內售罄，開售當日，麗玥苑B座的「樓王」已在售後約40分鐘被揀走，不少買家當時亦心儀B座及C座的單位。而今次麗玥苑首宗撻訂單位於去年10月16日已簽訂買賣協議，屬C座高層一個實用面積280呎單位。

「綠置居2023」推售的長沙灣麗玥苑共提供2,359個單位，該期推售單位亦包括重售的鑽石山啟鑽苑、油塘高宏苑和馬鞍山錦柏苑被「撻訂」的貨尾單位。所有綠置居單位的折扣率為評定市值折減48%，麗玥苑單位的售價介乎約154萬元至約461萬元不等。