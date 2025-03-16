虧損略收窄 數碼港續入不敷支

【本報訊】被視為本港創科基建之一的數碼港多年入不敷支，當局提交立法會的最新文件指出，在2023至24年度，數碼港公司有6.1億元收入，支出為6.2億元，其未計折舊的營運虧損仍有約1,200萬元，虧損額較前略有收窄。按紀錄，2022至23年度，數碼港的營運虧損約8,400萬元、2021至22年度為6,730萬元。數碼港第5期擴建料年底竣工，並會制訂租賃優惠方案，吸引重點企業租戶進駐。

文件又提到數碼港的人工智能超算中心首階段設施已於去年12月投入服務，目前提供約每秒浮點運算1,300千萬億次的算力。為盡快提升超算中心的算力水平，數碼港會於園區以外的數據中心設立一個1,700萬億次的算力設施，使其總算力於今年內達至3,000萬億次的水平，以支撐本地的強大算力需求。

第5期擴建計劃 料年底竣工 除超算中心外，2021年展開的數碼港第5期擴建計劃的主體結構工程已於去年10月完成。數碼港正全力推進工程，並爭取最快於今年年底竣工，並與現有園區規劃整合，制訂具競爭力的租賃優惠方案，吸引重點企業租戶進駐。另一方面，發展局早前建議在流浮山一帶預留約15公頃土地以發展數碼科技樞紐。數碼港正進行規劃研究，以探討流浮山擬議發展的可行性，預計顧問會於2025年向數碼港公司提交具體構思和建議。