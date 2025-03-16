戶戶送撤港 消委會迄接12宗投訴

【本報訊】攻港9年、曾為外賣平台兩大巨頭之一的戶戶送（Deliveroo）宣布撤出香港市場，平台將繼續運行至4月7日，並將出售部分資產予foodpanda以及結束其他業務。戶戶送披露去年香港業務虧蝕，而客戶和送遞員將會被導向至foodpanda平台，而部分餐廳及生活百貨商戶亦將會進駐該平台。

不願「轉會」 促會籍退款 消委會暫接獲12宗相關投訴，涉及金額約5,000元，金額最高一宗約600元。

消委會總幹事黃鳳嫺昨日在電台節目表示，foodpanda雖然宣布一些戶戶送用戶可獲半年免費會籍，惟部分消費者不願意「轉會」foodpanda及使用其服務，期望就戶戶送會籍退款。另外有人同時擁有foodpanda的帳戶，擔心未能獲得優惠。

黃鳳嫺指，用戶foodpanda的6個月免費會籍結束後會自動續約，平台應容許消費者自行選擇是否延續會籍，又呼籲foodpanda應及早與戶戶送用戶溝通，釋除消費者疑慮。另外，兩個外賣平台亦應妥善處理客戶的個人資料。