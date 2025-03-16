私院收費欠透明 立法冀訂列書面報價

【本報訊】政府計劃今年內就探討立法提升私營醫療收費透明度諮詢業界，消費者委員會消費保障政策商營手法及申訴小組主席余承章昨日指出，曾經接獲消費者投訴，有小朋友因為手指割傷到私營機構治理，結果出院時收到的帳單達10萬，與原先的口頭報價差10倍，希望政府日後立法時提供指引，要求機構提供清晰書面報價，從而避免醫院與消費者之間有誤會。

消委會日前公布一項研究，指出過去4年接獲的191宗涉及私家醫院及日間醫療中心投訴中，有45.5%均涉及價格或收費爭議，另一項調查亦發現私營醫療機構對同一服務的收費差距甚大。余承章昨出席電台節目時表示，曾有投訴指小朋友因手指被割傷而入院，獲口頭報價醫生費和住院費至少逾一萬元，惟出院時卻收到約10萬元帳單。他認為，不同醫院在報價披露的資料內容相當參差，需要提高透明度，建議各醫療機構應提供清晰和書面的服務費用預算，免惹爭執。

倘有醫保 被游說做更多程序 消委會總幹事黃鳳嫺則表示，目前私營醫療服務收費透明度不足，不同套餐收費無統一計算方法，即使消費者到不同醫院諮詢價錢亦難以比較。她認為，此方面的消費者知情權有很多改善空間，提醒消費者有權要求書面報價。另外，有部分病人本身有購買醫療保險，結果被醫生游說接受更多醫療程序，結果導致理賠愈來愈多，保費不斷上升，形成惡性循環。她提醒，消費者要清楚知悉自己需要的程序，私家醫院不應過多游說。