長者「兩蚊兩折」搭車 庫房料年慳6.8億

【本報訊】《財政預算案》提出調整「兩元優惠計劃」，10元以下車資維持兩元優惠，10元以上車資則改收兩折，每月限搭240程。勞工及福利局局長孫玉菡預料，政府每年度可節省6.8億元，佔估算開支超過一成，方案亦有助處理「長車短搭」問題。他認為， 不應再區分60至64歲，以及65歲或以上人士，他們都是長者，應一視同仁。

可改善「長車短搭」 孫玉菡預料，「兩元優惠計劃」調整後，政府每年度可節省6.8億元，佔估算開支超過一成，形容數目並不少，既可維持政策原意，亦增加財政可持續性，認為值得去做。他相信，新安排下受惠人士會有更大誘因選擇車費較便宜的車程，帶來額外的開支節省，同時令「長車短搭」問題得到改善和紓緩。

當局數據顯示，60至64歲乘搭成人票價10元以上長途路線的人次較多，佔該組別的乘車人次34%，比例較65歲或以上長者高。

被問到調整方案會否針對60至64歲組群而並非一刀切，孫玉菡指兩個組群人士均為社會大大付出，計劃原意希望鼓勵他們多出外散心參與社交活動，應該一視同仁，又指65歲或以上受惠人士一般獲交通營運商提供優惠，導致政府補貼比例較少。