客量流失快 300輛焗停擺 公共小巴挨懸崖

6年間勁挫兩成 冀准辦新專線續命 經濟不佳影響各行各業，公共小巴業經營情況更每況愈下。據政府向立法會介紹公共小巴業的經營現狀，公共小巴的平均每日乘客量由2017年的181萬人次，急跌近兩成至去年的147萬人次，當中紅色小巴的平均每日乘客量跌幅最厲害，較前暴跌逾半至14.6萬人次。有小巴業者指，隨着本港的集體運輸系統愈趨成熟，公共小巴的生存空間將進一步收窄，現有約300輛小巴已停擺，形容情況「唔樂觀」，他們期望政府減少限制、「拎走金剛圈」，容許業界在新市鎮等地區開設更多新專線。

政府日前向立法會交通事務委員會提交文件，當局指，現時公共小巴的牌照限額為4,350 輛，當中包括約3,400輛綠色專線小巴和約950輛紅色小巴；而自2017年起，公共小巴佔整體公共交通服務市場的份額保持約13%至14%。

紅巴每日客量已蒸發一半 不過，疫情及經濟衝擊，整體公共交通服務的平均每日總乘客量，只由2017年的約1,269萬人次，微跌7.8%至去年的約1,170萬人次。但公共小巴業的衝擊卻遠甚整體運輸業，公共小巴業的平均每日乘客量在2017年有181萬人次，去年卻急跌19%至147萬人次；當中紅色小巴的平均每日乘客量，更由2017年的29.5萬，驟降至去年的14.6萬人次，跌幅達50.5%，每日乘客量蒸發一半。

當局指，運輸署每年均會就專線小巴服務財政年度帳目進行分析，在2023/24財政年度，專線小巴整體收支狀況與2022/23年度相若，大部分專線小巴路線的財政狀況整體尚算穩健。運輸署已審慎適時處理專線小巴營辦商的調整票價的申請，以助各路線組合維持財務穩健，去年運輸署批准258條專線小巴路線（共65個路線組合）的加價申請，佔全港專線小巴路線總數約45%。當局稱，考慮到2023/24財政年度的數字尚未反映專線小巴於去年票價調整的全年效應，預期專線小巴整體收支狀況在2024/25財政年度能持續改善。

集體運輸趨成熟 更難生存 香港的士小巴商總會會長周國強表示，集體運輸系統愈趨成熟，對小巴、的士衝擊極大，除公共小巴外，的士的每日乘客量亦由高峰的約90萬，大跌至現時的約70萬人次。他指現時公共小巴已有近300輛停擺，當中紅色小巴佔超過100輛，「（紅色）小巴牌價大跌，想換新車又冇錢，架車太舊啲客見到都唔想搭，又要等夠客先開車」，此消彼長下，估計「愈嚟愈多人唔搭」。

周又指，位於西九龍、南昌、大圍、東涌、香港仔等多個新落成的大型屋邨，均是小巴的「禁區」，「冇多開小巴線，就連邨口都冇小巴站」。他續指，舊有的專線隨着人口轉移及老化，載客量長遠並不樂觀，期望政府放開懷抱，「將金剛圈拎走」，容許業界在更多地方開設新專線，才能有生存空間。「其實加（小巴）線可以方便接駁，為市民提供更多選擇。」

文件顯示，運輸署透過專線小巴營辦商遴選計劃，在2019至2024年期間，共推出21條全新專線小巴路線供有興趣人士申請營運，當中涉及76輛新增專線小巴。