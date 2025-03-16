聞偷拍聳人 女士們加倍謹慎

嚇煞市民

【本報訊】佐敦食肆洗手間驚揭藏偷拍鏡頭，除令不少女性膽戰心驚，在公眾地方使用洗手間時更需要打醒十二分精神。市民周小姐坦言，在公共地方使用洗手間時，沒有刻意四周觀察，「很快去完便走」。不過這宗事件曝光後，形容十分猖獗，她又指情況實在避無可避，「出得街便預咗（去洗手間）」，即使擔心亦沒有辦法，平日她使用公眾洗手間，會有友人陪伴在廁所外守候，以策萬全。

寧選擇回家解決 被問及入去廁格時，是否會留意有偷拍鏡頭？市民嚴小姐表示，入去廁格時只會鎖好門，因此沒有特別留意。在驚悉這宗食肆洗手間被揭藏偷拍鏡頭後，她形容事主「好叻」，曉得鎮定應付及報案求助；她又無奈表示，只好日後盡量避免使用諸如食肆等公共洗手間，而在情況許可下，會選擇回家解決。

另吳小姐同樣表示，平日使用公共洗手間時，不會特別仔細留意或觀察廁格情況，亦慶幸沒有聽聞身邊的親友在公共洗手間遭到偷拍。她坦言日後會加倍小心謹慎，進入廁格時會「周圍望吓」，始終小心駛得萬年船。