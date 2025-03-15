醫療收費逐項加 基層看病更艱難

港府莫財，各項政府收費都要加價。當局檢討多時的公立醫院收費已到尾聲，檢討涵蓋所有服務，包括住院、日間程序、專科門診、普通科門診、藥費、病理檢驗，以及放射造影等其他非緊急診斷程序，預料數星期內會有宣布，並事先張揚電腦掃描、磁力共振等檢查要逐項收費。對基層病人來說，這勢必是難以承受的重。

公立醫院收費架構及水平已檢討多時，港府確認，正研究非緊急病人使用電腦掃描或磁力共振等複雜檢查項目，要逐項收費；急症及住院的病人使用有關服務則維持免費。醫衞局官員表示，目前政府資助額達百分之百，門診電腦掃描、磁力共振都是免費，會造成一定的過度使用，認為應更精準運用資源，調整按項收費的方向是「合理共付」；同時亦會擴大現有醫療安全網，為有經濟困難人士提供支援。

高官講得好聽，彷彿已很為各階層的病人着想，但目前仍未透露加幅，難免引來基層病人憂慮。可以看到，現時在私家醫院進行電腦掃描、磁力共振等檢查，動輒收費兩萬元樓上，公院收費不可能如私院那麼昂貴，但由免費一下子變成收錢，即使只是數百元，對基層病人也是百上加斤。何況公院加價肯定不止電腦掃描或磁力共振等檢查，而是由急症室到住院再到門診醫藥收費全覆蓋，小數怕長計，樣樣都要錢，基層病人怎一個愁字了得？

以急症室收費為例，現時收費是180元，高官已認定收費過低，正是造成濫用急症室的罪魁禍首，有議員更認為要大幅加價，可調高至300至400元，幾近與私家醫生門診收費看齊。試想想，急症收數百元，門診又收數百元，還有一堆檢查未知如何收費，基層一旦患病，看一次醫生便是一筆開支。難怪病人組織擔心，逐項收費會造成病人延醫，有病也不敢求診，令病情惡化，治療成本更加高昂。

無可否認，相對私營醫療，公營醫療收費是平得出奇，在財赤高企之際，港府增加收費也是無可厚非。但加幅必須溫和，並要考慮社會大眾的負擔能力，否則只會加劇看病難問題。正因為本港私院收費過高，一般人無法負擔，才會造成逼爆急症室、公院大排長龍的苦況。明乎此，在增加政府醫療收費的同時，當局是否更應檢討私營醫療市場收費，管制其海鮮價甚至劏客亂象？

消委會調查指出，私院收費有欠透明，同一手術在不同私院會有不同收費，甚至同一手術在同一私院，收費也會因人而異，認為私院必須提供收費預算詳情，更加保障病人亦即是消費者的權益。其實，私院增加透明度的同時，最有效保障病人權益的方法，莫過於政府對私院收費加以規管。既然港府認為房住不炒，樓市不能過熱，為何同為人生必需品的醫療服務，卻可打着自由市場之名濫收費用？私院收費一日不下降，公院怎麼加價仍跟私院有距離，大多數病人還是會選擇到公院求醫，減輕公營醫療壓力便無從談起。