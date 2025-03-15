龍七公：歐洲另起爐灶 美國孤家寡人

美國總統特朗普開始第二個任期後，至今做得最成功的是與窮親戚割裂，或與昔日好朋友吵架、分手，甚至展開暗戰，弄得一眾小弟紛紛自謀出路，最近要另起爐灶的是歐洲。

重新武裝 軍備自立 歐洲理事會日前在布魯塞爾舉行特別峰會，通過總額達8,000億歐元的「重新武裝歐洲」計劃，只看名字便知道這是歐洲在軍備上自立的計劃。「重新武裝歐洲」計劃是由歐盟委員會主席萊恩提出的，計劃的核心是令歐盟各國聯合打造一個安全而有韌性的歐洲。簡言之，計劃從資金、聯合操作上推動歐洲國家自強，並會成立一個類似基金的跨國管理機構，基金會向歐盟成員國提供1,500億歐元貸款，提出申請的國家可借錢投資自己國家的國防設備及水平，各國可適度增加防衞預算。

驟看8,000億歐元金額不小，甚至有指與美國每年國防開支9,000多億美元差距不大。其實這個看法錯得離譜，因為歐盟的「重新武裝歐洲」計劃，是一個經年運作的計劃，與美國國防開支以每年計算大不同。最重要的是，這個基金可供借貸的金額只有8,000億歐元中的1,500億歐元，若歐洲眾多小國都不落人後地提交申請，別說僧多粥少，那根本是僧多得要數米粒了。

除了設立軍備基金，會議還談了俄烏停火談判，出席會議的27個國家一度欲草擬一份聯合聲明，聲明中部分文字頗惹火，這裏節錄部分：沒有烏克蘭的參與，就不可能進行（俄烏停火）談判；歐洲必須在談判桌上佔有一席之地；烏克蘭必須得到安全保障；烏克蘭的領土完整必須獲得尊重……

但是，這個聲明最終只有26個國家同意，匈牙利並沒有簽署，所以最後聲明不獲全員支持，只能以會議附件形式存在。匈牙利攔下了這份與美國唱反調的聯合聲明，該國總理歐爾班說，歐盟既想支持烏克蘭，同時要增加歐洲自己的國防開支，這樣的選擇會「毀掉歐洲」。他的意思是，歐洲若要上述互無節制又各走兩端的選擇，歐洲國家根本負擔不起，最終只會自毀。歐爾班公開表達的意見無法說得太白，但他就是擔心歐洲會成為美俄烏拉鋸的磨心，最終引火自焚。

歐盟要掟錢提升軍備及軍力，按理說對美國是個好消息，根據北約資料，美國和德國佔北約軍事預算、民事預算以及安全投資計劃的最大份額，各自佔比近16%，其次是英國11%、法國10%。北約因此功能綑綁近80年。這次歐洲要另起爐灶，美國對此卻刻意不提，似乎對歐洲這個決定沒甚麼共識，爐灶未起，裂痕已在。回看特朗普在第一個任期時，已對北約鼻子不是鼻子，眼睛不是眼睛，如今第二個任期剛開始，其國務卿魯比奧已極度不客氣地挑釁歐洲，日前特朗普又恐嚇大加歐洲紅酒稅，美歐早已離心了。