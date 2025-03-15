冰鑑春秋：賴清德在向誰宣戰

賴清德石破天驚地宣布一連串「增強國安措施」，不但提出要恢復軍事審判，還直接挑明指稱大陸是「境外敵對勢力」，在這個時刻如此大張旗鼓，賴清德究竟是在向誰宣戰？

洪仲丘案引發太陽花學運，當時民進黨發動側翼進行政變，要求廢除軍事審判，最後馬英九政府在壓力下屈從，被民進黨視為爭取民主化的重大勝利。結果11年後的今天，賴清德身為民進黨主席，居然帶頭反對自己的主張，這讓當年力挺太陽花的蔡英文、柯建銘、顧立雄等人情何以堪？台灣繞了11年又回到原點，這樣空轉又是為了甚麼？

賴清德之所以不惜打臉自己人也要硬幹，表面上是為了「抗中保台」，嚴打大陸臥底滲透，實際上卻是一石二鳥，一方面快速轉移民眾對台積電變成美積電的嚴重焦慮，另一方面也是為了幫大罷免添柴火。換言之，這又是民進黨萬年不變的老招，遇到困境就是趕快跳過，重新聚焦到對抗大陸的敵我意識上，那麼基本支持者就會自然回歸，不再深思民進黨到底有多荒謬可恥。

然而，賴清德自以為得計的操弄，恐怕會弄巧成拙，為台灣惹出大禍。原因無他，儘管台灣人都知道賴清德實際上是向在野黨宣戰，定義大陸為「境外敵對勢力」只是方便敵我辨識，但對大陸來說，這是不得不回應的公然挑釁！國台辦立刻回擊，定位賴清德為「兩岸和平破壞者」、「台海危機製造者」，警告：「如果台獨分裂勢力膽敢突破紅線，北京將不得不採取斷然措施。」讓本已嚴峻的兩岸態勢更加緊張。賴清德之所以敢如此大動作，就是賭大陸不願在此時和美國軍事衝突，不會開戰罷了。但摩擦愈快速頻繁，就必然產生火花，台海這兩年，將是最危險的關鍵時刻。