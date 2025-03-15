筆下風雲：特朗普又一失敗作

烏克蘭與美國官員日前在沙特阿拉伯舉行逾8小時會議，之後發表聯合聲明，烏方表示準備好接受為期30天的臨時停火安排，美國國務卿魯比奧隨即揚言，「現在球在他們（俄羅斯）的場上」，擺明施壓俄羅斯接受暫時停火。然而，俄羅斯總統普京會同意嗎？

普京表明，原則上同意美國和烏克蘭此前達成的停戰協議，但協議細節仍需進一步談判，而且必須帶來「持久和平」。顯而易見，停火30天並不是持久和平，加上普京堅持停火必須要有多項條件，包括佔領的烏東土地不會交還、烏國不可加入北約、不可以有歐洲的軍隊進駐等。這些條件在這份臨時停火安排完全隻字未提，可以斷言，普京不可能答應。

果不其然，就在美烏磋商的同時，俄羅斯宣布已重奪近九成被烏軍反侵的庫爾斯克州土地，普京更以一身軍服親臨庫州，到當地部隊視察，打氣的意圖十分明顯。普京勢必全取庫爾斯克州，意味烏克蘭的談判籌碼又少了一個。

何況停火30天對俄羅斯並無意義，現在俄軍形勢比烏軍有利得多，正在全力進攻，忽然停火只是讓烏克蘭有喘息機會，讓烏軍重整部隊及武器，對俄國有甚麼好處？由此可見，不停則已，一停必須全停，亦即是烏克蘭必須承認戰敗投降，但這亦正是戲子總統澤連斯基所不能同意的。

明乎此，特朗普所謂很快便能搞掂俄烏和談，又是高估自己、低估對手而已。戲子總統上次跟他在白宮鬧翻，不僅贏來歐洲支持，在國內的民意支持度更是直線上升。普京同樣不急於停戰，皆因他深知沒有美國支持，烏國最終也是輸。現在美國夾在中間，既不想繼續援烏，又不能過於向俄國一面倒。特氏新政又一失敗作，於此可見。