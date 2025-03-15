坦言集：英法鬥德俄

特朗普要俄烏戰爭停火和談，結果卻引來決戰。趁美國對烏克蘭的暫時抑制，俄軍乘勝追擊，烏入侵俄境的庫爾斯克州應將光復，而烏東的烏軍也在節節敗退。俄羅斯爭取盡量多佔烏克蘭領土，有利談判。

莫斯科也定下談判的三個條件：烏克蘭不加入北約；北約軍隊不能駐烏克蘭；俄佔的烏東四州已經公投入俄，連同克里米亞，烏要承認為俄國領土，這基本上是城下之盟。俄羅斯的「特別軍事行動」目的便全然達到，沒提清除新納粹主義，因烏國的新納粹勢力絕大部分已死於戰場。

特朗普並不介意投降，投降的是烏克蘭和支持俄烏戰爭的北約勢力。在美國而言，主要是拜登的民主黨建制，正是特朗普要打倒的。俄烏戰爭這樣結束，便是替特朗普消滅他在美國和北約的敵對分子。

反對這樣停戰和談的，反而是原先被拜登政府挾持參戰的歐盟，主力是英、法，目的是想在歐洲替代美國，借俄烏戰爭延續來建設歐洲新的軍事聯盟（排除美國），推動國防工業帶領的再工業化，野心頗大。但基本上還視俄烏戰爭為代理人戰爭，只是歐盟替代美國，此所以法國總統馬克龍揚言戰爭要堅持下去，俄羅斯是歐盟的敵人，即使美俄關係緩和，歐盟仍堅持認為俄羅斯會侵略歐洲。歐俄之間敵對不能改變，似乎像一戰、二戰那樣，英法視德國（和俄羅斯）為敵。

在烏戰正可使歐盟擺脫美國自主之際，不是重拾戰前德俄合作，而是用歐俄敵對來接替美俄敵對，英法的意圖是甚麼呢？英法主張歐盟出兵烏克蘭維和，實際是公開接手烏國的防衞和管治，用烏戰排除美國在歐洲的勢力，強迫歐盟各國依從英法新軍事聯盟的發展，也可能是防範德國再與俄羅斯合作。例子是北溪2號天然氣管道所代表的德俄用能源控制歐盟，邊緣化英法。德國原東德的民眾和政治勢力借另類選擇黨來扭轉德國外交方向，與德國大企業有共同利益──德國優先，希望德國復興，包括衰落已久的東德地區。

德國最近的大選和地方選舉，另類選擇黨與極左黨派獲選民熱捧，正掀起德國政治趨勢的大變。德俄合作而美國放棄介入，英法便處於極劣勢，靠波蘭和波羅的海三小國，北歐諸國是沒法抵擋德俄的政治經濟力量，英法便不得不堅持烏戰打下去。但國際形勢、戰場形勢會讓它們的企圖得逞嗎？