油麻地大埔冚賭 拘21男女

【本報訊】油尖區警員早前根據線報及經調查後，於昨日凌晨展開代號「逸影」的反罪惡及反三合會行動，突擊搜查油麻地上海街206號一單位，搗破一個懷疑非法賭檔。行動中，警員拘捕一名姓黃（42歲）本地男子，涉嫌「經營賭博場所」及「外出時沒有攜帶身份證明文件」，該名男子亦被發現為通緝人士。

包括4通緝男及3尼漢 此外，警員在該單位內，以涉嫌「在賭博場所內賭博」拘捕8名本地男子、一名本地女子及3名尼泊爾籍男子，年齡介乎30至68歲，其中3名本地男子為通緝人士。在行動中，警員檢獲5部釣魚機、一部讀卡機、一批遊戲卡及約3,000元現金。所有被捕人士已被帶走調查。

另外，大埔區執法部門經調查後，於本周四（13日）下午約5時，突擊搜查大埔懷仁街一單位，搗破一個懷疑非法賭檔。該單位內一名姓盧（51歲）本地男負責人，涉嫌「經營賭博場所」及「在賭博場所內賭博」被捕。單位內4名本地男子、兩名本地女子及一名內地女子，年齡介乎36至64歲，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。

行動中，警員共檢獲兩張電動麻雀枱、4副麻雀賭具、一批家具及660元現金。該名51歲男負責人已被暫控一項「經營賭博場所」及一項「在賭博場所內賭博」罪，而另外7名被捕男女已各被暫控一項「在賭博場所內賭博」罪，案件將於4月2日上午在粉嶺裁判法院提堂。