破4宗水路走私案 檢值3.5億電子貨

分別報稱赴韓泰馬廣西 X光揭端倪 海關早前透過情報分析及風險評估，於本月初先後鎖定3艘擬由香港前往南韓、泰國和馬來西亞的遠洋船，以及一艘擬由香港前往廣西的內河船作檢查，在船上4個貨櫃內檢獲包括集成電路、顯示器、路由器、平板電腦和車輛零件的走私貨物，總值逾3.5億元。海關指出，走私分子將高價貨虛報為低價值物品企圖瞞天過海，之後估計會把貨物轉運到內地，藉此逃避約4,600萬元稅款。案件仍在調查，不排除會有人被捕。

本月1日及3日，海關港口及海域科聯同有組織罪案調查科展開聯合行動，打擊海路走私活動。期間，關員透過情報分析及風險評估，鎖定3個準備經遠洋船運往南韓、泰國及馬來西亞的40呎長貨櫃，並在驗貨場進行查驗。資料顯示，3個貨櫃分別報稱載有電子設備、數據線、喇叭、手提電腦、手機及網絡設備等。惟關員透過X光檢查時，發現各個貨櫃均有可疑影像，其裝載物的顏色深淺不一，與所報稱的貨物不符。

而在本月3日，海關區域巡邏船於本港西南面水域截查一艘正駛往內地的內河船，關員察覺船上一個報稱載有電源適配器的貨櫃有可疑，因此決定作進一步查驗。

關員對上述4個貨櫃進行仔細檢查後，發現櫃內均載有未列艙單貨物，包括集成電路、顯示器、路由器、黑膠唱片、手提電腦及車輛零配件等，估計市值高達3.55億元。

料欲偷運到內地 逃稅4600萬 調查人員表示，不法分子利用虛假申報作為掩飾，例如把高價的電子產品及配件，虛報為低價值的電源適配器及電子設備，企圖蒙混過關。調查亦發現，不法分子會再把相關貨物偷運到內地，藉由逃稅賺取更多利潤；若然貨物被成功走私，料可逃避4,600萬元稅款。海關正跟進調查案件，不排除之後有人被捕。