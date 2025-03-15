人才培育擬錄40生 引導投身醫療科研

【本報訊】香港中文大學香港微生物菌群創新中心昨日表示，與基金會兒童醫學創科中心合辦，以腸道微生物菌群和兒童自閉症譜系障礙為主軸的人才培育計劃，將錄取約10位大學生和30位高中生，於7至8月期間提供為期3至4個星期的培訓；當中包括學習使用實驗室頂尖儀器，了解糞便檢查與分析，以及次世代基因定序分析的基本流程。

習腸道微生物菌群知識 機構指，學生及早接觸到腸道微生物菌群知識，有助他們在這個未來醫學重點範疇的發展。培訓期間，知名腸道微生物菌群教授將以自身的職涯經驗，引導學生如何「精準地」獲得投身業界的機會，並增進相關領域的知識，打破他們「醫學界是中產和富有家庭子弟的專利」這個固化概念。

香港微生物菌群創新中心聯合總監陳家亮指，香港本地人才眾多，惟部分本地學生往往因為資源匱乏，認為醫療界是遙不可及的領域，限制了他們成為醫療界專才的想像，因此希望透過這個人才培育計劃，與本地學生分享自身經驗，鼓勵他們未來投身醫療及生命健康科技研究。