入境處搜28處所 拘8黑工1僱主

【本報訊】入境處一連4日在全港展開反非法勞工行動，人員在本周一至前日（10日至13日）共搜查28個目標地點，行動中共有9人被拘捕。入境處表示，僱用不可合法受僱的人屬嚴重罪行。

行動中，入境處特遣隊人員搜查的地點包括按摩店、裝修中單位及餐廳，共拘捕8名懷疑非法勞工及一名涉嫌聘用非法勞工的僱主。被捕的懷疑非法勞工為6男兩女，年齡介乎21歲至43歲。因涉嫌聘用非法勞工被捕的僱主則為一名48歲男子。

入境處發言人稱，任何人違反對他有效的逗留條件，即屬犯罪。同時，所有旅客在未獲入境處處長批准前，無論受薪與否，均不得在港從事任何僱傭工作。違例者會遭檢控，一經定罪，最高刑罰為罰款5萬元及監禁兩年。協助及教唆他人違反逗留條件者同罪。

僱用非法勞工刑罰提高 根據《入境條例》僱主若僱用不可合法受僱的人，而該人是非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒入境人士，最高刑罰由原來的罰款35萬元及監禁3年，大幅提高至罰款50萬元和監禁10年。而有關公司的董事、經理、秘書及合夥人等，亦可能需負上刑事責任。