東呼即應：致命諾如傳播迅速 東呼教正確殺病毒

貝類海產須65℃以上煮熟 冚蓋沖廁洗手20秒要做足 衞生署衞生防護中心數字顯示，本港去年12月起至本月10日，共錄得87宗急性腸胃炎群組感染，約1,000人受影響，個案主要涉及諾如病毒。而港人最熱衷外遊的日本，該地病毒個案亦有所上升，《東呼即應》邀請專家教大家如何自保。有醫生指諾如病毒傳播迅速，尤其對嬰幼兒、長者及慢性病患者等威脅更大，可導致嚴重脫水。此外，酒精無法殺死諾如病毒，建議如廁後宜蓋上廁所蓋再沖廁，並需以清水及肥皂正確洗手。有專家則指貝類等海鮮必須煮熟，加入檸檬汁不能「殺病毒」。

腸胃及肝臟科專科醫生施婉珍表示，諾如病毒前稱為諾沃克病毒，是一種單鏈核醣核酸（RNA）病毒，是導致人類急性腸胃炎的常見病毒之一，潛伏期一般是24至48小時，常見病徵包括反胃、作嘔和腹瀉，部分患者可能會肚痛、發燒、「沾寒沾凍」、頭痛或肌肉痠痛等；絕大部分病人一至3天便可自行痊愈。不過，嬰幼兒、長者或慢性病患者等高危群組，部分人可能出現嚴重脫水及電解質不平衡，嚴重者甚至有機會會有性命危險。

存活力高 反胃作嘔要注意 施指出，諾如病毒傳播速度快、傳染性高，主要傳播途徑包括食用被污染的食物，例如未煮熟的蔬果及海鮮、飲用未煮沸的水等；人與人之間的接觸，例如照顧感染者時，接觸其嘔吐物或排泄物而未徹底清潔雙手。此外，諾如病毒可在物體表面存活超過一至兩星期，接觸被污染的表面後，再觸及口鼻亦有機會感染，高危場所包括旅遊景點、學校、醫院及大型聚會等人多密集的地方。她續指，由於諾如病毒暫無有效藥物，預防仍以保持良好個人、食物及環境衞生為主。

食品安全聯盟主席劉樂庭表示，進食生蠔等貝類海產均較易感染諾如病毒，因貝類以水中的浮游生物為食，過濾水時會吸入並可能殘留病毒，食用受污染的貝類後，容易受感染。對於坊間認為加入檸檬汁「殺病毒」的做法，劉直言此舉不能殺病毒，而諾如病毒亦相當耐熱，通常需要超過攝氏65度高溫才有機會殺死，建議徹底煮熟食物以免感染。

酒精檸檬汁無法消滅病毒 除了食物，廁所亦是感染諾如病毒的高危地方。臨床微生物及感染學專科醫生王建芳表示，由於酒精無法有效消滅諾如病毒，建議如廁後先蓋上廁所蓋再沖廁，並在離開廁格時務必洗手。正確的洗手步驟包括用清水沖洗、使用肥皂，再用清水沖走，建議洗手時間至少20秒，才能有效沖走諾如病毒及其他腸道病原體。她提醒，若經常接觸別人摸過的地方，在吃飯前應再次洗手。