醫健：醫健寶庫：預防致命腦出血

中風是一種常見的疾病，在香港造成了極高的死亡和致殘率。中風主要分為兩大類：缺血性中風和腦出血。雖然腦出血的發病率比缺血性中風低3至4倍，但其病情一般更為嚴重，較常引起嚴重的殘疾甚至死亡。

高血壓（即血壓高於140/90 mmHg）是導致腦出血的主要病因。據估計，每4名成年人中就有一人患有高血壓。由於高血壓一般沒有明顯症狀，因此往往會被忽視。根據資料顯示，瑪麗醫院有高達九成腦出血病人患有高血壓，當中約五成從未被診斷或接受高血壓相關治療。值得注意的是，腦出血有年輕化趨勢。近年最年輕的腦出血患者約為30歲，而55歲以下患者中，未被診斷出高血壓或沒有接受過治療的患者比例高達八成。

18歲以上 宜定期血壓篩查 因此，提高市民對高血壓的認識及控制對預防腦出血至關重要。18歲以上人士應定期進行血壓篩查。市民可透過諮詢醫生或參與慢性疾病共同治理先導計劃進行篩查，此計劃是政府基層醫療健康藍圖的一部分，現時為45歲或以上合資格的市民提供篩查。如發現自己有高血壓，必須盡快求醫以便及早治療。若發生了如中風及腦出血等嚴重併發症才開始醫治，實為時已晚。

在治療方面，腦出血的治療效果不如缺血性中風顯著。香港大學目前正進行相關的臨床研究，包括利用人工智能改善腦出血患者的功能結果。預防勝於治療，請定期檢查血壓，並進行有效控制，預防腦出血這種可致命的嚴重疾病！

香港大學李嘉誠醫學院臨床醫學學院

內科學系臨床助理教授 張記暢醫生

香港大學李嘉誠醫學院