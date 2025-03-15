移日回港探親被捕 男子認暴動

【本報訊】現年27歲的青年涉於2019年8月31日在灣仔參與暴動，但其後離港移居日本，直至2023年他回港探親時被捕。該青年被控一項暴動罪，案件原定昨於區院開審，但被告改為承認控罪，法官把案件押後至下周四（20日）判刑，期間被告須還押。

27歲被告陳煒堯在日本任職會計公司職員，他被控於2019年8月31日，在灣仔菲林明道交界處與天樂里交界處之間的軒尼詩道範圍，以及在天樂里一帶，連同其他身份不詳的人參與暴動。

案情指案發當日傍晚，大批示威者在金鐘、灣仔和銅鑼灣一帶集結，當中有人用雜物堵路並縱火，且向警員投擲汽油彈等。大部分示威者均穿上深色衣物，並帶有頭盔、防毒面罩等裝備，且有人手持長棍和盾牌等物。

灣仔示威遇截 圖起飛腳 警員於當晚近8時以水炮車由金鐘往銅鑼灣方向推進，期間亦施放催淚煙、發射海綿彈槍等驅散示威者。當中有示威者在軒尼詩道近晏頓街架設路障及縱火，並與警員對峙，及後警員以水炮車射水推進並拘捕示威者，示威者四散。有警員到達摩理臣山道向天樂里推進時，見到被告跟隨示威者跑向灣仔道以東。被告被截停但企圖用腳踢警員，警員最終制服被告。被告當時身穿全黑衣物，戴手套及頸上掛着口罩等。案件編號：DCCC 1213/2023