博智小一派0班 家長不希望停辦

【本報訊】教育局向全港小學發開班信，黃大仙區的天主教博智小學和南區的鴨脷洲街坊學校獲「派0班」小一。教育局局長蔡若蓮昨日表示，預計之後學齡人口下降，相信未來數年收生挑戰更大，考慮目前實際情況，教育局就小一派位方案會有優化及調整。博智小學校長何妙賢昨則表示暫未決定學校未來方案，將於本月27日前與法團校董會及辦學團體商議並做出決定；但有家長認為該校師資及資源很好，不希望停辦。

蔡表示，業界估計未來會有兩位數的學校面對停辦情況，對於今年有兩所小學獲「派0班」，相在未來幾年收生挑戰會更大。

而何妙賢則表示，該區學齡人口結構性下降，加上學校地理位置偏僻，導致招生困難，對收到教育局「派0班」通知，她尊重局方決定，但暫時未決定是否就教育局方案提上訴，會與辦學團體及法團校董會商討。有家長則表示，現時仍有小朋友在該校讀書，小朋友得知學校面對「殺校」危機感到奇怪，坦言很喜歡學校的老師，家長亦希望學校能繼續辦學。

議員料學校或合併求存 議員朱國強則表示，以私營方式開辦小一需要做足6年，規劃或成本開支每年經費逾百萬元，即6年可接近過千萬元，相信學校未必會選擇此方案，估計若學校想繼續生存需考慮合併，但就牽涉教師遣散、現有兩間學校的校長校監合併後如何處理等問題。