一改內部晉升AO空降慣例 罕見公開招聘海事處處長

【本報訊】公務員事務局昨日公開招聘海事處處長，任期3年，約滿後續聘與否由政府酌情決定。據悉，現任海事處處長王世發即將退休，而今次公開招聘則一改該首長級職位由海事主任內部晉升或政務主任（AO）空降的做法。

現任處長退休在即 海事處處長的主要職責為港口及海運事務提出政策建議，以及管理海事處；同時擔任船舶註冊官、領港事務監督及海員招募總監。翻查資料，2014年2月時任政府新聞處處長黃偉綸調任海事處處長，外界相信安排是南丫海難後要對海事處進行整頓。其後接任的鄭美施、王天予，以及2021年2月執掌海事處的袁小惠均是政務主任。去年3月，袁小惠因患病而展開退休前休假，其職務則由本應2月底退休的副處長王世發充當。現時海事處有兩位副處長，分別為史強及林瑞萍。

根據招聘資料，海事處處長月薪為首長級薪級表第6點，每月287,990元至296,535元。申請人必須是香港永久居民，持有本港大學頒授的學士或深造學位，或具同等學歷；對航行安全、船舶管理及船隻管理有廣泛認識；還要具備至少12年海運及港口管理經驗，且當中最近8年擔任高層管理職位，並對政府體系有深入認識。3年合約後，受聘人可獲約滿酬金，連同政府向強積金計劃所作的供款，相等於合約期基本薪金總額的15%，該職位於本月27日截止申請。