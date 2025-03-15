採用港資港法企業 數量不詳

【本報訊】政府近年積極推動及爭取擴大「港資港法」和「港資港仲裁」的適用範圍，立法會一個事務委員會昨日開會，有議員關注大灣區3地法律體系、法統不同，當局是否有計劃銜接重要法律原則。亦有議員認為需增加仲裁透明度，詢問當局能否編輯並翻譯部分案例。

保密原則下 合約不公開

有議員問及「港資港法」及「港資港仲裁」實施以來，有多少在內地註冊的港資企業在合同中作出選擇，政府表示，兩項措施獲港資企業支持和歡迎，亦期望擴展適用範圍，但承認並不掌握有多少企業選擇，又指除了展開訴訟，一般合約內容不會公開，包括所選擇的法律和仲裁地，仲裁時基於保密性亦不會公開。