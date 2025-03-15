採用港資港法企業 數量不詳
【本報訊】政府近年積極推動及爭取擴大「港資港法」和「港資港仲裁」的適用範圍，立法會一個事務委員會昨日開會，有議員關注大灣區3地法律體系、法統不同，當局是否有計劃銜接重要法律原則。亦有議員認為需增加仲裁透明度，詢問當局能否編輯並翻譯部分案例。
保密原則下 合約不公開
有議員問及「港資港法」及「港資港仲裁」實施以來，有多少在內地註冊的港資企業在合同中作出選擇，政府表示，兩項措施獲港資企業支持和歡迎，亦期望擴展適用範圍，但承認並不掌握有多少企業選擇，又指除了展開訴訟，一般合約內容不會公開，包括所選擇的法律和仲裁地，仲裁時基於保密性亦不會公開。
議員廖長江關注，大灣區內有3個法律體系、兩個法統，是否有計劃銜接重要法律原則，成文法化、規則化、文字化，方便兩地規則銜接。政府表示，可以透過盡量減低雙方差異、「互相多啲選擇」，雙軌進行。
政府指，調解規則上已有一套共同承認的規則，但實質條文更改要考慮制度和背景。
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